Ракова: Столичный проект «Давай друЖИТЬ!» помог исполнить более 220 детских желаний
За 4,5 года московский социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» помог исполнить более 200 желаний детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, проект призван помочь определиться с будущей профессией и найти товарищей.
«В прошлом году участники встречались с космонавтами, а также побывали в Московском планетарии. Любители кино и телевидения смогли пообщаться с известными актерами, а еще увидеть, как создаются новости», — сообщила она.
Как уточнила Ракова, особую радость также принесла встреча с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Фигуристка сама приехала на встречу, на которой вместе с детьми из центра для детей-сирот изготовила футболки с индивидуальным дизайном и душевно пообщалась.
На мастер классах, организованных в рамках проекта «Давай ДруЖИТЬ!», дети смогли пробовать себя в роли пилота на авиатренажере и машиниста поезда «Иволга». Они также монтировали видео, лепили керамические изделия и шили одежду».
Помимо прочего, 13-летний Миша, мечтающий покорить небо, в рамках проекта смог полетать на вертолете. Такую возможность ребенку с особенностями здоровья, который передвигается на инвалидной коляске, обеспечила девелоперская компания BMS Development Group.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Медведев сломал ракетку и камеру в матче на Australian Open
- Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров
- МЧС: На побережье Черного моря собрано 162,4 тысячи тонн мазута
- Актера из «Папиных дочек» Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете
- В России предложили запретить продажу фастфуда детям
- СМИ: Американская авиакомпания вернула деньги за билет Хабибу Нурмагомедову
- СМИ: Политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году
- Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $275 млрд
- В Саратове и Энгельсе повреждены два предприятия после атаки БПЛА
- СМИ: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru