Ракова: Столичный проект «Давай друЖИТЬ!» помог исполнить более 220 детских желаний

За 4,5 года московский социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» помог исполнить более 200 желаний детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект призван помочь определиться с будущей профессией и найти товарищей.

«В прошлом году участники встречались с космонавтами, а также побывали в Московском планетарии. Любители кино и телевидения смогли пообщаться с известными актерами, а еще увидеть, как создаются новости», — сообщила она.

Как уточнила Ракова, особую радость также принесла встреча с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Фигуристка сама приехала на встречу, на которой вместе с детьми из центра для детей-сирот изготовила футболки с индивидуальным дизайном и душевно пообщалась.

На мастер классах, организованных в рамках проекта «Давай ДруЖИТЬ!», дети смогли пробовать себя в роли пилота на авиатренажере и машиниста поезда «Иволга». Они также монтировали видео, лепили керамические изделия и шили одежду».

Помимо прочего, 13-летний Миша, мечтающий покорить небо, в рамках проекта смог полетать на вертолете. Такую возможность ребенку с особенностями здоровья, который передвигается на инвалидной коляске, обеспечила девелоперская компания BMS Development Group.

