Ракова анонсировала старт зимнего сезона в проекте «Московское долголетие»

Так, по маршруту «Новогодняя сказка в Лужниках и на Воробьевых горах» москвичи серебряного возраста отправятся в отделение Новогодней почты штаб-квартиры Деда Мороза в Лужниках, заедут в Московский дворец пионеров и пройдут по Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах.

Программа «Новогоднее узорочье Москвы» покажет взрослым москвичам дворянские усадьбы и купеческие особняки, а на экскурсии «Когда зажигаются звезды!» они познакомятся со Спасской и Никольской башнями Московского Кремля.

