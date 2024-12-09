Ракова анонсировала старт зимнего сезона в проекте «Московское долголетие»
По проекту «Московское долголетие» для горожан старшего поколения пройдут новогодние экскурсии, которые посвящены истории новогодних праздников, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что в 2024 году для горожан пройдут тематические экскурсии, которые позволят по-новому взглянуть на Москву. Также всю зиму участников проекта ждут различные физические активности: гимнастика, скандинавская ходьба, лыжи и коньки.
Так, по маршруту «Новогодняя сказка в Лужниках и на Воробьевых горах» москвичи серебряного возраста отправятся в отделение Новогодней почты штаб-квартиры Деда Мороза в Лужниках, заедут в Московский дворец пионеров и пройдут по Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах.
Программа «Новогоднее узорочье Москвы» покажет взрослым москвичам дворянские усадьбы и купеческие особняки, а на экскурсии «Когда зажигаются звезды!» они познакомятся со Спасской и Никольской башнями Московского Кремля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru