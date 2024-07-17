Ракова сообщила о расширении СМС-оповещений из реанимации в 18 стационарах Москвы

Сервис, позволяющий родственникам пациента в реанимации узнать о состоянии его здоровья, внедрили еще в 18 стационарах Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что время, когда пациент находится в реанимации, очень непростое и тревожное для его родных и близких, поэтому власти стараются сделать информацию о самочувствии пациента максимально доступной для них. Благодаря цифровизации у больниц появилось больше возможностей для информирования.

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«В июне на базе ММКЦ «Коммунарка» в пилотном режиме запустили новый сервис ежедневных СМС-оповещений, которые содержат важные данные о здоровье человека, поступившего в отделение интенсивной терапии. В сообщениях указывается находится ли пациент в сознании, подключен ли он к аппарату искусственной вентиляции легких, какие у него температура, давление, пульс и многое другое», - подчеркнула Ракова.

В связи с большим откликом у москвичей было принято решение подключить к сервису еще 18 московских стационаров, которые работают в формате цифрового госпиталя. Чтобы подключиться к СМС-информированию, родственник должен обратиться к лечащему врачу, а тот в свою очередь должен поставить в системе ЕМИАС отметку о подключении.

Сейчас к сервису подключены 19 стационаров Москвы, среди них: ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ», «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ», «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ» и другие.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:МоскваЦифровизацияБольницы

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