Ракова: Служба бесплатной психологической помощи продолжит работать в праздники

По её словам, позвонить по номеру 051 горожане могут круглосуточно. Психологи готовы поддержать москвичей в любой трудной ситуации, предоставив бесплатные консультации в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни.

«Будь то конфликты в семье, острый стресс, депрессивные состояния, тревога, чувство одиночества. Москва никого не оставит один на один со своей бедой», — подчеркнула Ракова, указав, что все разговоры полностью конфиденциальны.

Заммэра добавила, что на сайте Московской службы психологической помощи населению также работает круглосуточный онлайн-чат.

Ранее Ракова заявила, что центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки и городские пункты обогрева в новогодние праздники продолжат оказывать помощь людям, оказавшимся на улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

