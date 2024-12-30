Ракова: Служба бесплатной психологической помощи продолжит работать в праздники
Московская служба психологической помощи населению продолжит работать и во время новогодних каникул. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, позвонить по номеру 051 горожане могут круглосуточно. Психологи готовы поддержать москвичей в любой трудной ситуации, предоставив бесплатные консультации в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни.
«Будь то конфликты в семье, острый стресс, депрессивные состояния, тревога, чувство одиночества. Москва никого не оставит один на один со своей бедой», — подчеркнула Ракова, указав, что все разговоры полностью конфиденциальны.
Заммэра добавила, что на сайте Московской службы психологической помощи населению также работает круглосуточный онлайн-чат.
Ранее Ракова заявила, что центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки и городские пункты обогрева в новогодние праздники продолжат оказывать помощь людям, оказавшимся на улице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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