Ракова: Главархив открыл выставку с новогодними ретро-открытками на городских площадках

Выставка Главархива с новогодними открытками с 1907 по 1985 год открылась в рамках проекта «Зима в Москве» на улицах города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в преддверии праздников в Москве стремятся создать атмосферу волшебства, предлагая горожанам увлекательные активности и мероприятия.

«В городских пространствах для москвичей и гостей столицы мы подготовили новую выставку с новогодними ретро-открытками из фондов Главархива», – подчеркнула заммэра.

Традиции новогодних открыток в России уже более ста лет. По разным версиям, создателем первой художественной открытки к празднику был художник Николай Каразин или директор библиотеки Императорской Академии художеств Федор Бернштам. Массовое производство поздравительных открыток в СССР возобновилось в 1953 году.

В экспозиции Главархива москвичи и гости города могут увидеть архивные открытки с известными новогодними персонажами. Посетить выставку можно на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке, она продлится с 27 декабря до конца января.

Проект «Зима в Москве» объединит разнообразные городские мероприятия до 28 февраля, москвичам и туристам предлагают различные мероприятия на свежем воздухе и в культурных или спортивных учреждениях, всего задействовано свыше 1,9 тысячи площадок.

