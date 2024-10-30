Ракова: Школьники и студенты Москвы станут участниками проекта о современном искусстве

Она отметила, что свыше 70 тысяч школьников и студентов колледжей столицы сегодня занимаются изобразительным искусством. По словам Раковой, в рамках проекта ребята также смогут поучаствовать в пленэрах, арт-олимпиаде и захватывающем челлендже в соцсетях. Заммэра подчеркнула, что ярким завершением станет выставка работ участников, которая пройдет в Третьяковской галерее.

Проект стартовал 30 октября с лекции современного иллюстратора Петра Скляра. Он поделился своими размышлениями о связи изобразительного искусства и фольклора с участниками. В завершение проекта зрители вместе с Петром Скляром выберут лучшие работы среди созданных.

