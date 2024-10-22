Ракова: Главархив Москвы расширил возможности для составления генеалогического древа

Участники электронных проектов Москвы смогут оплачивать счета со скидкой

Мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Главархив Москвы открыл доступ к документам 1812 года для поиска предков

В день 95-летия со дня рождения Льва Яшина мэр Москвы рассказал об объектах, названных в память о легендарном футболисте

Ещё один тёплый осенний день ожидает жителей столичного региона сегодня