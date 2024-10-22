Ракова: Главархив Москвы расширил возможности для составления генеалогического древа
Главархив Москвы расширил возможности горожан в поисках сведений о своих предках и опубликовал списки награжденных за участие в Отечественной войне 1812 года в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она выразила уверенность, что новые документы помогут горожанам больше узнать об истории своей семьи, поскольку в новом разделе доступны не только имена офицеров, но и ополченцев, рядовых, партизан, горожан и даже крестьян, которые стали героями Отечественной войны.
Так, в виртуальном музее также доступны данные для поисках исторических сведений о своих предках, заставших Великую Отечественную войну. В частности, в зале «1941–1945 гг.», подразделе «Коллекции» представлены имена жителей столицы, которые совершили трудовой подвиг в военное время и были награждены медалью «За оборону Москвы». Также в музее доступны списки бойцов, защищавших небо столицы.
Кроме того, уже несколько лет на базе Главархива Москвы функционирует онлайн-сервис «Моя семья», который позволяет жителям со всей страны искать данные о своих предках, живших в Москве и Московской губернии до 1917 года.
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