Ракова: Главархив Москвы расширил возможности для составления генеалогического древа

Главархив Москвы расширил возможности горожан в поисках сведений о своих предках и опубликовал списки награжденных за участие в Отечественной войне 1812 года в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она выразила уверенность, что новые документы помогут горожанам больше узнать об истории своей семьи, поскольку в новом разделе доступны не только имена офицеров, но и ополченцев, рядовых, партизан, горожан и даже крестьян, которые стали героями Отечественной войны.

Ракова анонсировала старт нового сезона проекта столичного Главархива «Уникальные документы»

Так, в виртуальном музее также доступны данные для поисках исторических сведений о своих предках, заставших Великую Отечественную войну. В частности, в зале «1941–1945 гг.», подразделе «Коллекции» представлены имена жителей столицы, которые совершили трудовой подвиг в военное время и были награждены медалью «За оборону Москвы». Также в музее доступны списки бойцов, защищавших небо столицы.

Кроме того, уже несколько лет на базе Главархива Москвы функционирует онлайн-сервис «Моя семья», который позволяет жителям со всей страны искать данные о своих предках, живших в Москве и Московской губернии до 1917 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:МузейМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры