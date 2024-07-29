Ракова: «Рецепт долголетия» расскажут на форуме-фестивале «Москва 2030»

«Рецепт долголетия» расскажут на форуме-фестивале «Москва 2030», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, посетители форму смогут узнать об уникальных возможностях, которые Москва предлагает жителям для долгой и счастливой жизни. Посетители смогут заглянуть в будущее, создав с помощью нейросетей свой «Портрет долголетия», а также познакомятся с историями людей, чья жизнь после 55 заиграла яркими красками.

Вице-мэр Ракова: Москвичи смогут пожениться в Гостином Дворе в красивую дату 24.08.2024

Форум «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт в столице с 1 августа по 8 сентября 2024 года. Отмечается, что презентационной площадкой технологий и инноваций в здравоохранении, образовании и других отраслях социальной сферы станет Гостиный двор, а главной идеей экспозиции — «единение человека, семьи и мегаполиса, и уникальный ДНК Москвы».

Вице-мэр добавила, что для гостей подготовили интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли с известными актёрами и концерты для всей семьи, а желающие заключить брак смогут сделать это в необычной футуристичной атмосфере в самую красивую дату этого лета – 24.08.24.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве на Воробьёвых горах пройдет фестиваль «Москва долголетняя» для горожан старшего поколения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития

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