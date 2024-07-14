Вице-мэр Ракова: Москвичи смогут пожениться в Гостином Дворе в красивую дату 24.08.2024
Жители Москвы смогут расписаться на площадке Гостиного Двора в красивую дату 24 августа 2024 года. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, воспользоваться таким предложением от города москвичи смогут уже второй год подряд. Она добавила, что торжественные церемонии бракосочетания будут проходить в Гостином Дворе с утра и до самой ночи, подчеркнув также, что подать заявление можно в любом дворце бракосочетания.
«В качестве подарка для каждой супружеской пары искусственный интеллект сгенерирует уникальную песню для свадебного танца. Также молодоженов ожидают живое музыкальное сопровождение и профессиональные фотографы», - добавила Ракова.
К тому же после 22:00 часов вечера 24 августа для всех пар в Гостином Дворе пройдет вечеринка «в белом».
Для проведения торжественных мероприятий в столице доступно более 50 мест, в том числе музеи, станция метро и усадьбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru