Ракова рассказала о расширении списка специальностей в московских колледжах

Почти 25 тысяч девятиклассников, которые собираются поступить в колледжи Москвы, записались сегодня на сдачу двух обязательных ОГЭ вместо четырех, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать школьникам, планирующим уйти после 10 класса, лишь два предмета ОГЭ. Этих двух предметов хватит, чтобы продолжить обучение в колледже.