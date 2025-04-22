Ракова рассказала о расширении списка специальностей в московских колледжах
Почти 25 тысяч девятиклассников, которые собираются поступить в колледжи Москвы, записались сегодня на сдачу двух обязательных ОГЭ вместо четырех, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать школьникам, планирующим уйти после 10 класса, лишь два предмета ОГЭ. Этих двух предметов хватит, чтобы продолжить обучение в колледже.
Ракова уточнила, что сегодня уже почти 25 тысяч учащихся выбрали только два предмета. При этом треть из них – ученики с высокими результатами.
Она отметила, что цель подобной инициативы – облегчить детям выбор и поддержать их решение продолжить обучение в вузе. По словам Раковой, главная задача – создать детям комфортные возможности для качественного образования, а дальше уже родители и сами дети будут решать, по какому направлению пойти учиться.
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