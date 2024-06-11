Ракова рассказала о подключении Московской и Воронежской областей к платформе с ИИ-сервисами
Московская и Воронежская области присоединились к столичной платформе с медицинскими сервисами искусственного интеллекта, с помощью которой врачи-рентгенологи получают результаты выполняемого нейросетями автоматического анализа лучевых исследований. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что в феврале столица открыла доступ к платформе для медорганизаций и врачей со всей России и получила заявки на подключение из более чем из 25 регионов.
«К платформе успешно присоединились и начали использовать московские нейросети первые медицинские учреждения Московской и Воронежской области. Специалисты успели самостоятельно убедиться в удобстве использования "умного помощника" — искусственный интеллект позволяет быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях», — отметила Ракова.
Заммэра добавила, что столица со своей стороны совершенствует качество алгоритмов, контролирует их безопасность и в дальнейшем продолжит работу по подключению регионов.
Как отметил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев, в Подмосковье активно развиваются ИИ-сервисы. В подразделениях медучреждения еженедельно выполняют около 2500 лучевых исследований, и алгоритмы станут настоящим подспорьем для рентгенологов.
Сервисы ИИ для медорганизаций размечают на изображении цветовыми подсказками области возможных патологий, автоматически проводят важные для постановки диагноза измерения, составляют проект описания исследования. Разработчиком платформы для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью ИИ-сервисов выступил Центр диагностики и телемедицины московского департамента здравоохранения.
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