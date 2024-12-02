Ракова рассказала о первом в РФ едином операторе по мерам соцподдержки

По её словам, центр был запущен с целью ускорения оказания услуг льготникам, которых в Москве более 4,5 млн человек, и более быстрого принятия решений о назначении им тех или иных выплат.

Присутствовавший на открытии центра глава Минтруда Антон Котяков заявил, что «концентрация сотрудников, технологий и полномочий в одном месте позволяет оперативно и быстро решать задачи».

«Планируем, что к 2028 году основные региональные меры будут приведены в формат социального казначейства», – указал министр.

Ранее Ракова заявила, что в Москве для пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющими высокие риски осложнений при проведении специализированного лечения, разработали новый персонализированный подход к лечению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

