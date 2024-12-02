Ракова рассказала о первом в РФ едином операторе по мерам соцподдержки
Москва стала первым регионом в России, где создан единый оператор, назначающий меры социальной поддержки - социальное казначейство. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, центр был запущен с целью ускорения оказания услуг льготникам, которых в Москве более 4,5 млн человек, и более быстрого принятия решений о назначении им тех или иных выплат.
Присутствовавший на открытии центра глава Минтруда Антон Котяков заявил, что «концентрация сотрудников, технологий и полномочий в одном месте позволяет оперативно и быстро решать задачи».
«Планируем, что к 2028 году основные региональные меры будут приведены в формат социального казначейства», – указал министр.
Ранее Ракова заявила, что в Москве для пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющими высокие риски осложнений при проведении специализированного лечения, разработали новый персонализированный подход к лечению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru