Анастасия Ракова рассказала о новом питании и сервировке блюд в столичных больницах

Во взрослых стационарах Москвы обновили питание и сервировку блюд. Теперь пациентам доступен разнообразный и сбалансированный рацион с современной сервировкой и подачей, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что питание – это важный аспект лечебного процесса. Оно может существенно повлиять на общее самочувствие, эмоциональное состояние, мотивацию пациента и, в конечном счёте, на эффективность лечения. В столичных учреждениях при приготовлении блюд особое внимание уделяется сбалансированности рациона и качеству ингредиентов.

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Значительное внимание уделяется сервировке и подаче блюд пациентам. Вместо устаревшей посуды используется современная ударопрочная посуда и столовые приборы из нержавеющей стали.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве для пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющими высокие риски осложнений при проведении специализированного лечения, разработали новый персонализированный подход к лечению. Для этого в пилотном режиме в столице открыли первый городской кардиоонкологический центр на базе Городской клинической больницы имени С.С. Юдина, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития

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