Анастасия Ракова рассказала о новом питании и сервировке блюд в столичных больницах

Во взрослых стационарах Москвы обновили питание и сервировку блюд. Теперь пациентам доступен разнообразный и сбалансированный рацион с современной сервировкой и подачей, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что питание – это важный аспект лечебного процесса. Оно может существенно повлиять на общее самочувствие, эмоциональное состояние, мотивацию пациента и, в конечном счёте, на эффективность лечения. В столичных учреждениях при приготовлении блюд особое внимание уделяется сбалансированности рациона и качеству ингредиентов.