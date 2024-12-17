Ракова: «Добрая ёлка мэра Москвы» стартовала в детских больницах Москвы
В московских больницах юных пациентов по-особенному поздравят с наступающим Новым годом. Детей ждет множество подарков и развлекательная программа — «Добрая ёлка мэра Москвы» и «Новогодний десант». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Для детей, проходящих лечение в городских больницах, по 28 декабря пройдет «Добрая елка мэра Москвы». В акции примут участие более 15 городских стационаров.
Кроме того, дети получат свыше восьми тысяч подарков в зависимости от их возрастной группы.
А по 27 декабря спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра наденут нарядные костюмы и перевоплотятся в Дедов Морозов. Новогодний десант посетит 7 медучреждений по восьми адресам.
В рамках проекта «Зима в Москве» стартовала благотворительная акция «Добрая елка», благодаря которой можно исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, живущих в малообеспеченных семьях или имеющих ограниченные возможности здоровья, рассказал ранее мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru