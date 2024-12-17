Ракова: «Добрая ёлка мэра Москвы» стартовала в детских больницах Москвы

В московских больницах юных пациентов по-особенному поздравят с наступающим Новым годом. Детей ждет множество подарков и развлекательная программа — «Добрая ёлка мэра Москвы» и «Новогодний десант». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для детей, проходящих лечение в городских больницах, по 28 декабря пройдет «Добрая елка мэра Москвы». В акции примут участие более 15 городских стационаров.