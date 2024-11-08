Ракова рассказала о модернизации двух тысяч лабораторий и мастерских колледжей до 2027 года

Масштабная работа по переоснащению мастерских и лабораторий колледжей продолжается в Москве, планируется, что к концу 2027 года в столице модернизируют свыше двух тысяч площадок для практической подготовки. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, модернизация мастерских и лабораторий колледжей позволяет организовать по-новому образовательный процесс. Не менее 70% учебного времени занимает практическое обучение, что помогает готовить востребованных профессионалов для всех отраслей экономики. До конца года в Москве обновят и откроют 650 мастерских и лабораторий, до конца 2027-го – более двех тысяч.

«Мы закупаем современное оборудование, инструменты и приборы, как у профильных работодателей, привлекаем опытных мастеров с ведущих предприятий города и организуем производственные стажировки для преподавателей и мастеров, чтобы они передавали студентам реальный опыт, который они смогут применить на практике», — рассказала Ракова.

Обновление площадок коснулось различных направлений. В частности, в пищевом колледже № 33 переоснастили лаборатории контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. В Московском технологическом колледже были обновлены мастерская электротехнического оборудования и лаборатория эксплуатации электрических устройств. В свою очередь, в колледже архитектуры и градостроительства модернизировали лабораторию аддитивных технологий и открыли новые лаборатории телекоммуникационных систем и локально-вычислительных сетей. В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 переоснастили сварочные мастерские, а в финансовом колледже № 35 оборудовали новую лабораторию «Учебный банк».

Кроме того, в октябре в индустриальном парке Руднево открыли флагманский центр коллективного пользования столичных колледжей с высокотехнологичным комплексом из 21 мастерской и лаборатории. В городе планируют открыть еще два аналогичных центра «Печатники» и «Юг», это позволит ежегодно обучать 20 тысяч студентов и желающих получить новую специальность взрослых.

