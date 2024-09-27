Ракова поздравила московских воспитателей с профессиональным праздником

Воспитанникам московских детских садов ежедневно помогают более 23 тысяч воспитателей. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она поздравила воспитателей с профессиональным праздником, который отмечается 27 сентября, отметив, что их работа является фундаментом «для всей образовательной системы столицы».

Заммэра указала, что детсады Москвы посещают свыше 350 тысяч воспитанников, которым воспитатели помогают «развивать свои навыки, познавать окружающий мир и формировать личность».

«Ваша поддержка, внимание и забота — это то, что вдохновляет детей и помогает им верить в себя... Хочу пожелать, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен радостью от того, что вы делаете», - сказала Ракова.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запустить программу «Земский воспитатель» по аналогии с программой «Земский учитель», сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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