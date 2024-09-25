Заммэра Ракова: В 2024 году на Северном речном вокзале заключила брак 131 пара

В 2024 году на Северном речном вокзале заключили брак 131 пара, последнюю торжественную церемонию сотрудники столичных загсов провели 24 сентября. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, альтернативные площадки для проведения свадебной церемонии доступны москвичам в рамках проекта мэра столицы «Новые адреса счастья». Летом 2024 года в рамках проекта поженились более семи тысяч пар.

«Одной из популярных сезонных локаций является Северный речной вокзал. В этом году мы увеличили количество слотов для регистрации брака на этой площадке. Всего с 2021 года в здании отреставрированного вокзала поженились 364 пары», — добавила вице-мэр.

Наибольшее число торжественных мероприятий прошли 5 июля, в этот день на площадке состоялось 12 свадеб. Как подчеркнул заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, Северный речной вокзал ежегодно привлекает все больше горожан.

«В этом сезоне здесь заключили брак на 10 процентов больше пар, чем в прошлом», — добавил он.

Свадебные церемонии проходят на площадке после закрытия вокзала, чтобы не мешать посетителям и пассажирам. На территории доступно множество локаций для праздничных фотосессий, одна из них – крыша Северного речного вокзала.

