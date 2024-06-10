Ракова подвела итоги прошедшего лектория для родителей первоклассников

По ее словам, в этом году в первые классы московских школ должны прийти выше 100 тысяч детей. При этом более 70 тысяч, указала Ракова, уже зачислены в первые классы переводом из дошкольных групп. Заммэра отметила, что в мае психологи провели в школах свыше 450 лекций, которые посетили порядка 20 тысяч москвичей. На них эксперты рассказали, как помочь детям адаптироваться к школе, а также дали действенные рекомендации.

Так, эксперты рекомендовали научить ребенка договариваться со сверстниками, дружить с ними и достойно выходить из конфликтов, а также соблюдать чужие и свои границы. При этом психологи предостерегли от серьезных перемен в жизни семьи в ближайшее время, чтобы не создавать лишних поводов для стресса.

Кроме того, в мае на крупнейших столичных площадках прошли открытые лекции популярных у молодежи психологов Ларисы Сурковой, Ирины Ковалевой и Михаила Лабковского. Свыше 300 тысяч москвичей поучаствовали в мероприятиях в онлайн-формате и очно.

