Ракова объявила об открытии двух новых павильонов здоровья в рамках «Московского чекапа»

Она уточнила, что новые павильоны открылись на Трубной площади и ВДНХ. В них можно за 15 минут бесплатно оценить основные показатели организма, проверить физическую форму и получить персональные рекомендации врачей.

Заммэра напомнила, что первый такой павильон ранее начал работать на Никитском бульваре. Здесь экспресс-диагностику в интерактивно-развлекательном формате с момента открытия прошли более двух тысяч человек.

Ракова рассказала, что начинается всё с короткого интерактивного опроса. После этого с помощью умных зеркал можно за несколько секунд измерить артериальное давление и сатурацию, оценить уровень стресса и рассчитать биологический возраст. Кроме того, можно оценить соотношение жировой и мышечной ткани, водный баланс организма, проверить силу хвата, оценить скорость реакции и уровень мышечной активности.

По её словам, в павильонах на Никитском бульваре и Трубной площади есть зоны нейрофитнеса. Она позволяет посетителям пройти тренировку, развивающую концентрацию и память, помогает научиться управлять стрессом. В финале каждый гость получает персональные рекомендации по питанию, физической активности и образу жизни.

В ходе всего времени посещения граждан сопровождают сотрудники центров госуслуг и медицинские работники. Посетителям помогают сориентироваться в диагностике и подробнее рассказывают о программе «Московский чекап».

«Программа даёт горожанам возможность заранее выявлять индивидуальные риски и предриски для здоровья, не дожидаясь появления симптомов. 90% программы можно пройти онлайн в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО» и получить индивидуальный расширенный набор обследований и рекомендаций с учётом состояния здоровья», - указала Ракова.

Павильоны «Московского чекапа» на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ являются частью городского проекта «Лето в Москве». Это главное событие сезона, стаВшее доброй традицией и неотъемлемой частью жизни российской столицы. Проект объединяет культурные, спортивные, образовательные и благотворительные мероприятия во всех округах Москвы.

Отмечается, что по 13 сентября посетители в двух павильонах московской медицины смогут бесплатно отправить открытки по стране. Для этого «Почта России» установит специальные почтовые ящики и подготовит изделия с уникальным дизайном.

Все три павильона со вторника по четверг работают с полудня до 20:00, а по пятницам — с полудня до 22:00. По субботам и воскресеньям они принимают горожан с 10:00 до 21:00.

