Ракова: Москва запустила конкурс по созданию медицинских цифровых решений от команд больниц

Специалисты стационаров Москвы теперь могут самостоятельно анализировать данные о госпитализациях, операциях, назначениях в цифровых витринах Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последние годы мы перевели все многопрофильные стационары Москвы на электронный документооборот, и это дало нам возможность собрать колоссальный массив данных. Для нас важно не просто накопить информацию, а сделать ее работающим инструментом. Сейчас это уже не просто отчетность, а основа для управленческих решений – начиная с конкретного отделения и заканчивая стратегией развития больницы в целом», – рассказала вице-мэр.

По ее словам, такая работа продолжается, теперь стационары обеспечивают инструментами для самостоятельной аналитики. Если раньше руководителям и специалистам были доступны готовые дашборды, теперь в больницах команды смогут сами анализировать обезличенные исходные данные более чем в 30 специальных витринах. Это позволит изучать сведения о различных процессах, в том числе госпитализациях, операциях и исследованиях, а также выявлять проблемные участки, создавать решения, быстрее проверять разработки на практике.

Чтобы специалисты могли уверенно пользоваться новыми возможностями, в Москве запустили образовательный курс и ИИ-помощника для работы с программным кодом. Также в столице проводят конкурс для аналитических команд больниц. Участники смогут разработать решения, учитывая особенности своих учреждений. Лучшие идеи город поощрит и в будущем сможет масштабировать на всю Москву.

Образовательный курс «Принципы работы с данными московского здравоохранения. Стационары» предусматривает начальный и базовый уровни. Участникам следует пройти входное тестирование, после из распределят по группам в зависимости от компетенций. Сотрудники начального уровня будут осваивать основы работы с данными, подтвердившие необходимые знания получат доступ ко всем витринам и займутся решением практических задач под руководством наставников.

Продолжением этого проекта стал конкурс «Проектная активация. Цифровые решения». В нем участвуют команды из трех-пяти работников стационаров Москвы. Сотрудникам необходимо выбрать проект своего учреждения и создать аналитический инструмент на основе доступной информации. В составе каждой команды должен быть по меньшей мере один специалист, который успешно завершил обучение. Участников на всех этапах сопровождают наставники, методологи, эксперты. Победители конкурса получат денежное поощрение и призы, поддержку при внедрении своих разработок.

