Ракова: Новые ИИ-сервисы сэкономят час времени работы столичных рентгенологов

По ее словам, один сервис будет производить измерения структур головного мозга на компьютерной томографии, второй – предстательной железы на магнитно-резонансной томографии органов малого таза. Ракова отметила, что нейросети будут автоматически быстро и точно производить все необходимые измерения и позволят рентгенологу корректно составить заключение.

Заммэра подчеркнула, что ИИ может произвести все необходимые измерения за пару секунд, в то время как у врача это займет две-три минуты. Таким образом, при среднестатистической загрузке специалиста это сэкономит около часа в день.

