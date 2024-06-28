Ракова: Новые ИИ-сервисы сэкономят час времени работы столичных рентгенологов

Два новых сервиса искусственного интеллекта запустили в Москве, они помогут автоматизировать рутинные измерения при анализе лучевых исследований и сэкономить время врачей-рентгенологов. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, один сервис будет производить измерения структур головного мозга на компьютерной томографии, второй – предстательной железы на магнитно-резонансной томографии органов малого таза. Ракова отметила, что нейросети будут автоматически быстро и точно производить все необходимые измерения и позволят рентгенологу корректно составить заключение.

Заммэра подчеркнула, что ИИ может произвести все необходимые измерения за пару секунд, в то время как у врача это займет две-три минуты. Таким образом, при среднестатистической загрузке специалиста это сэкономит около часа в день.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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