Ракова: Количество участников экспедиции в Антарктиду увеличилось до 13 человек

В столице объявили участников Московской молодежной антарктической экспедиции, по итогам отбора количество мест нарастили с 11 до 13 человек, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь городским студентам колледжей и школьникам предстоит отправиться на самый недоступный континент планеты в уникальное путешествие. По словам Раковой, финалистами стали восемь школьников и пять студентов колледжей. Заммэра поздравила ребят и пожелала удачи.

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Участников экспедиции разделят на два отряда – школьников и студентов колледжей. Первые будут проводить научные исследования по заданию научно-исследовательских институтов России. В частности, они изучат состояние снега и льда на предмет загрязнений, понаблюдают за животными около станции «Прогресс» и исследуют состояние атмосферы. Участниками второго отряда будут студенты, которые обеспечат жизнедеятельность экспедиции. Так, они будут отвечать за связь, следить за здоровьем участников, готовить пищу и заботиться о передвижном жилом модуле. Кроме того, все ребята поучаствуют в съемках экспедиции — они будут вести постоянную видеотрансляцию с места событий.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ШкольникиСтудентыМосква

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