Ракова: Количество участников экспедиции в Антарктиду увеличилось до 13 человек

В столице объявили участников Московской молодежной антарктической экспедиции, по итогам отбора количество мест нарастили с 11 до 13 человек, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь городским студентам колледжей и школьникам предстоит отправиться на самый недоступный континент планеты в уникальное путешествие. По словам Раковой, финалистами стали восемь школьников и пять студентов колледжей. Заммэра поздравила ребят и пожелала удачи.