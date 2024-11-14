Ракова: До конца 2024 года в Москве обновят 650 лабораторий и мастерских колледжей
В Москве активно переоборудуют лаборатории и мастерские колледжей. Ожидается, что к концу 2027 года будут переоснащены свыше 2000 площадок, из них 650 — до конца текущего года. Это существенно улучшит качество подготовки специалистов, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что на практическое обучение затрачивается по меньшей мере 70% учебного времени, это позволяет осуществлять подготовку профессионалов для всех отраслей экономики Москвы. В ходе модернизации приобретаются современное оборудование, приборы и инструменты, которые имеются у профильных работодателей. К обучению привлекаются опытные мастера с передовых московских предприятий, для преподавателей и мастеров организуются производственные стажировки.
Так, переоснащены лаборатории полуфабрикатов и готовой продукции, а также контроля качества и безопасности сырья в пищевом колледже №33, модернизированы лаборатория эксплуатации электрических устройств и мастерская электротехнического оборудования в Московском технологическом колледже. Кроме того, открыты площадки локально-вычислительных сетей и телекоммуникационных систем, а также обновлена лаборатория аддитивных технологий в Московском колледже архитектуры и градостроительства.
Переоснащены и сварочные мастерские в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, а в финансовом колледже №35 открыли новую лабораторию «Учебный банк».
Флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы открыли в индустриальном парке Руднево в октябре 2024 года. Здесь находится максимально приближенный к условиям реального производства высокотехнологичный комплекс из 21 лаборатории и мастерской. Планируется открыть аналогичные центры «Юг» и «Печатники» для ежегодного обучения 20 тысяч человек.
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