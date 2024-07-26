Ракова: каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью
Более восьми тыс. столичных школьников удостоены московских медалей за выдающиеся успехи в обучении, включая детей с особенностями здоровья. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что в этом году более восьми тыс. учеников завершили обучение на «отлично» и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.
Среди награжденных есть 37 выпускников с инвалидностью, включая шесть человек из реабилитационно-образовательных центров. Город создает все условия для качественного образования детей с особыми потребностями, помогая им достигать высоких результатов и становиться примером для других.
Московская медаль «За особые успехи в обучении» присуждается выпускникам, которые становятся победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников, или получают максимальные баллы по одному из предметов на ЕГЭ, или завершают обучение на «отлично» по всем предметам и набирают не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Для выпускников с инвалидностью медаль может быть вручена за «отлично» по всем предметам и за достижение 146 баллов по двум предметам на ЕГЭ — русскому языку и профильной математике, либо за 73 балла по русскому языку и 5 баллов по базовой математике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru