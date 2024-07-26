Ракова: каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью

Среди награжденных есть 37 выпускников с инвалидностью, включая шесть человек из реабилитационно-образовательных центров. Город создает все условия для качественного образования детей с особыми потребностями, помогая им достигать высоких результатов и становиться примером для других.

Московская медаль «За особые успехи в обучении» присуждается выпускникам, которые становятся победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников, или получают максимальные баллы по одному из предметов на ЕГЭ, или завершают обучение на «отлично» по всем предметам и набирают не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Для выпускников с инвалидностью медаль может быть вручена за «отлично» по всем предметам и за достижение 146 баллов по двум предметам на ЕГЭ — русскому языку и профильной математике, либо за 73 балла по русскому языку и 5 баллов по базовой математике.

