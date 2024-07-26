Заммэра Ракова: 15 тысяч девятиклассников успешно прошли программу подготовки к ОГЭ

Большинство девятиклассников в Москве, которые испытывали трудности в математике и русском языке, значительно улучшили свои результаты на ОГЭ благодаря программе индивидуальной поддержки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Вице-мэр сообщила, что в начале прошлого учебного года была запущена программа индивидуальной подготовки для девятиклассников с трудностями в математике и русском языке. Этот курс помогает ученикам устранить пробелы в знаниях и улучшить успеваемость и мотивацию.

Ракова: Более 80% московских школьников, сдавших ЕГЭ повторно, улучшили результаты

Благодаря программе 86% участников успешно сдали экзамены и готовы продолжить обучение в старшей школе, добавила Ракова. Результаты подтверждают эффективность программы, и в будущем планируется ее развитие для создания более комфортной образовательной среды в Москве.

Программа поддержки девятиклассников охватывала 423 школы Москвы и затронула более 15 тыс. учеников. Школьники занимались по индивидуальным планам: устраняли пробелы по материалам с 5 по 8 классы и изучали программу девятого класса. Регулярные проверки помогали отслеживать прогресс и при необходимости корректировать обучение. Это позволило эффективно подготовиться и улучшить результаты на ОГЭ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ЭкзаменыРоссияШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры