Заммэра Ракова: 15 тысяч девятиклассников успешно прошли программу подготовки к ОГЭ
Большинство девятиклассников в Москве, которые испытывали трудности в математике и русском языке, значительно улучшили свои результаты на ОГЭ благодаря программе индивидуальной поддержки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Вице-мэр сообщила, что в начале прошлого учебного года была запущена программа индивидуальной подготовки для девятиклассников с трудностями в математике и русском языке. Этот курс помогает ученикам устранить пробелы в знаниях и улучшить успеваемость и мотивацию.
Благодаря программе 86% участников успешно сдали экзамены и готовы продолжить обучение в старшей школе, добавила Ракова. Результаты подтверждают эффективность программы, и в будущем планируется ее развитие для создания более комфортной образовательной среды в Москве.
Программа поддержки девятиклассников охватывала 423 школы Москвы и затронула более 15 тыс. учеников. Школьники занимались по индивидуальным планам: устраняли пробелы по материалам с 5 по 8 классы и изучали программу девятого класса. Регулярные проверки помогали отслеживать прогресс и при необходимости корректировать обучение. Это позволило эффективно подготовиться и улучшить результаты на ОГЭ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru