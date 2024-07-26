Заммэра Ракова: 15 тысяч девятиклассников успешно прошли программу подготовки к ОГЭ

Большинство девятиклассников в Москве, которые испытывали трудности в математике и русском языке, значительно улучшили свои результаты на ОГЭ благодаря программе индивидуальной поддержки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Вице-мэр сообщила, что в начале прошлого учебного года была запущена программа индивидуальной подготовки для девятиклассников с трудностями в математике и русском языке. Этот курс помогает ученикам устранить пробелы в знаниях и улучшить успеваемость и мотивацию.