Ракова анонсировала старт нового сезона проекта столичного Главархива «Уникальные документы»

Конкурсный отбор на новый сезон проекта Главархива Москвы «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» стартовал в столице, юные москвичи смогут исследовать редкие материалы и подлинники личных дел исторических личностей. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что год назад в отборе участвовали более тысячи старшеклассников и студентов колледжей, которые работали с документами медиков, деятелей науки и искусства конца XIX-начала XX века. В рамках проекта было изучено около 1500 первоисточников, статус «уникальный» присвоили 21 личному делу.

Новый сезон будет посвящен Героям Советского союза, 80-й годовщине Победы и известным ученым, связанным с Обществом имени Христофора Леденцова.

«В этом году ребята смогут поработать в архиве с редкими документами Героев Великой Отечественной войны и выдающихся ученых. Участники проекта узнают методику исследования документов, познакомятся с работой специалистов в хранилищах и технологиями реставрации исторических материалов в лаборатории московского Главархива», – сообщила Ракова.

Так, архив отобрал дела из «Коллекции документов личного происхождения Героев Советского Союза», в которой хранятся документы и материалы о жизни и подвигах Героев СССР, связанных с историей столицы и увековеченных в названиях улиц. В их числе маршалы Александр Василевский, Георгий Жуков, разведчицы Зоя Космодемьянская, Елена Колесова и другие. Также юные горожане смогут поработать с личными делами выдающихся ученых страны, например, Константина Циолковского и Владимира Вернадского.

Начать работу с редкими документами юные старшеклассники смогут после конкурса, который начинается 11 сентября. К отборочному этапу допускаются учащиеся колледжей и ученики 8-11 классов. Ребятам предстоит написать эссе об интересующем их Герое СССР или ученом-изобретателе, состоявшем в обществе Леденцова. Авторов лучших работ пригласят в Главархив, здесь их познакомят с методикой работы с архивными материалами, процессом присвоения им уникального статуса. Кроме того, юные москвичи смогут подготовить биографические справки о выдающихся россиянах и защитить проекты по ним.

