Ракова: Еще больше москвичей смогут получить специализированную медпомощь

Она отметила, что спецпроекты в медицине представляют собой плановую помощь по определенным нозологиям. В частности, это известные офтальмологические заболевания, как глаукомы и катаракта. На сегодняшний день, по словам Раковой, достаточно несложная хирургическая операция позволяет полностью восстановить жизнь человеку: замена коленного, тазобедренного суставов.

Заммэра уточнила, что подобные спецпроекты сформированы в 14 медицинских профилях и на это дополнительно Москва выделяет 11 миллиардов рублей. Она выразила надежду, что такую помощь дополнительно получат свыше 60 тысяч жителей столицы. Объем медицинской помощи расширят по 14 направлениям, в том числе по шесть для детей.

