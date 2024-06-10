Ракова: Еще больше москвичей смогут получить специализированную медпомощь
Столица нарастит объемы специализированной медицинской помощи на 11 миллиардов рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Она отметила, что спецпроекты в медицине представляют собой плановую помощь по определенным нозологиям. В частности, это известные офтальмологические заболевания, как глаукомы и катаракта. На сегодняшний день, по словам Раковой, достаточно несложная хирургическая операция позволяет полностью восстановить жизнь человеку: замена коленного, тазобедренного суставов.
Заммэра уточнила, что подобные спецпроекты сформированы в 14 медицинских профилях и на это дополнительно Москва выделяет 11 миллиардов рублей. Она выразила надежду, что такую помощь дополнительно получат свыше 60 тысяч жителей столицы. Объем медицинской помощи расширят по 14 направлениям, в том числе по шесть для детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru