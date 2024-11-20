На площадках проекта «Зима в Москве» откроются домики добра «Москва помогает»

В рамках акции «Москва помогает» москвичи и гости столицы смогут отправит письма и подарки участникам спецоперации, рассказала зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Мария Головченко.

Кроме того, в домиках добра посетители смогут поздравить детей, проживающих в новых регионах. В преддверии Нового года они смогут получить порядка 40 тысяч различных подарков.

По словам Головченко, участники спецоперации и их семьи получат бесплатные билеты на новогодние мероприятия, например, на детские елки, катки и в театры.

