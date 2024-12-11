Ракова: Более 100 специалистов получили почетный статус «Московский врач» по новым правилам

«Мы расширили перечень специальностей, представители которых могут принять участие в проекте, — сейчас их уже 48, упростили алгоритм подачи заявок, а также увеличили вдвое размер ежемесячной выплаты почетным врачам — теперь она составляет 30 тысяч рублей», - отметила Ракова.

У врачей проверяют теоретические знания в формате компьютерного тестирования и практические навыки по специальности.

