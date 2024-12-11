Ракова: Более 100 специалистов получили почетный статус «Московский врач» по новым правилам
Первые 104 специалиста получили почетный статус «Московский врач» по новым правилам, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Теперь специалисты не собирают данные о своей деятельности самостоятельно, это делается автоматически на основе данных из системы ЕМИАС.
«Мы расширили перечень специальностей, представители которых могут принять участие в проекте, — сейчас их уже 48, упростили алгоритм подачи заявок, а также увеличили вдвое размер ежемесячной выплаты почетным врачам — теперь она составляет 30 тысяч рублей», - отметила Ракова.
У врачей проверяют теоретические знания в формате компьютерного тестирования и практические навыки по специальности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru