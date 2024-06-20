Анастасия Ракова объявила старт приемной кампании в колледжах Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что 20 июня в московских колледжах началась приемная кампания.

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По ее словам, подать заявление на поступление в колледж можно до 15 августа на портале mos.ru. В этом году поступающие могут подать заявления одновременно в пять колледжей на три направления.

Число бюджетных мест в столичных колледжах в этом году увеличили на 10 тысяч, благодаря чему на бюджет в колледж смогут поступить порядка 40 тысяч выпускников девятых классов. Так, почти в два раза увеличили число бюджетных мест в креативной индустрии. Например, на направлениях «Графический дизайнер» и «Дизайн». На специальности в сфере информационных технологий количество бюджетных мест выросло в полтора раза. В частности, на такие направления, как «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование» и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

В полтора раза выросло число бюджетных мест в сфере гостеприимства, открылись бюджетные места на специальности в области финансов и торговли, образования и социальной сферы.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
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