Анастасия Ракова: Около четырех тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья

Порядка четырех тысяч москвичей посетили столичные центры ментального здоровья в первые месяцы их работы, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, открытие таких центров в Москве является важным шагом в развитии системы психологической помощи москвичам. Около 60% человек, обратившихся в центры ментального здоровья, получили направления к врачами городских поликлиник.

За первые месяцы работы в центрах ментального здоровья столицы было проведено порядка девяти тысяч консультаций, более 900 из которых – в формате групповых занятий. Москвичи высоко оценили как индивидуальные консультации, так и психологические тренинги и процедуры инструментальной терапии.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ПсихологияЗдоровьеМосква

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