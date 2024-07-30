Анастасия Ракова: Около четырех тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья
Порядка четырех тысяч москвичей посетили столичные центры ментального здоровья в первые месяцы их работы, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, открытие таких центров в Москве является важным шагом в развитии системы психологической помощи москвичам. Около 60% человек, обратившихся в центры ментального здоровья, получили направления к врачами городских поликлиник.
За первые месяцы работы в центрах ментального здоровья столицы было проведено порядка девяти тысяч консультаций, более 900 из которых – в формате групповых занятий. Москвичи высоко оценили как индивидуальные консультации, так и психологические тренинги и процедуры инструментальной терапии.
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