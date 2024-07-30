Анастасия Ракова: Около четырех тысяч москвичей посетили центры ментального здоровья

По ее словам, открытие таких центров в Москве является важным шагом в развитии системы психологической помощи москвичам. Около 60% человек, обратившихся в центры ментального здоровья, получили направления к врачами городских поликлиник.



За первые месяцы работы в центрах ментального здоровья столицы было проведено порядка девяти тысяч консультаций, более 900 из которых – в формате групповых занятий. Москвичи высоко оценили как индивидуальные консультации, так и психологические тренинги и процедуры инструментальной терапии.

