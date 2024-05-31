Ракова анонсировала открытие выставки к 500-летию Новодевичьего монастыря

Она отметила, что увидеть уникальные кадры можно будет в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории». По словам Раковой, экспозиция посвящена устройству церкви Николая Чудотворца в Городовой башне монастыря, а также возведению памятника-бюста Николаю Гоголю и другим событиям.

Заммэра указала, что посетить онлайн-выставку могут все желающие. Так, экспонатами онлайн-выставки стали фотографии и документы из фондов московского Главархива. В рамках проекта также представлены уникальные данные — запись в метрической книге о смерти Антона Чехова в городе Бадене, а также об отпевании его в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря и погребении на кладбище монастыря.

