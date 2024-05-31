Ракова анонсировала открытие выставки к 500-летию Новодевичьего монастыря
Главархив Москвы открыл онлайн-выставку, которая приурочена к 500-летию со дня основания Новодевичьего женского монастыря, в экспозиции представлены фотоматериалы и документы XVIII-XXI веков. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что увидеть уникальные кадры можно будет в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории». По словам Раковой, экспозиция посвящена устройству церкви Николая Чудотворца в Городовой башне монастыря, а также возведению памятника-бюста Николаю Гоголю и другим событиям.
Заммэра указала, что посетить онлайн-выставку могут все желающие. Так, экспонатами онлайн-выставки стали фотографии и документы из фондов московского Главархива. В рамках проекта также представлены уникальные данные — запись в метрической книге о смерти Антона Чехова в городе Бадене, а также об отпевании его в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря и погребении на кладбище монастыря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru