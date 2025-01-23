Ракова: 95% студентов колледжей Москвы находят работу в первый год после выпуска

Около 95% выпускников московских колледжей находят работу в первый год после завершения обучения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ракова: Выступление Антохи МС и гастропоединки пройдут на Дне студента в Москве

По её словам, образовательные программы столичных колледжей постоянно адаптируются по современные запросы работодателей, которые не только принимают участие в их создании, но и предоставляют места для практики, занимающей 70% учебного процесса.

Ракова отметила, что многие работодатели заключают договоры на дальнейшее трудоустройство даже с первокурсниками.

«Синие воротнички» – это фундамент экономики Москвы. Это быстрый выход на рынок труда, максимально адаптированный под текущие потребности города», – заключила заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый кулинарный полигон практической подготовки открылся в Московском образовательном комплексе «Запад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ИТАР-ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:КолледжиТрудоустройствоОбразованиеМоскваСтуденты

Горячие новости

Все новости

партнеры