Ракова: 95% студентов колледжей Москвы находят работу в первый год после выпуска
Около 95% выпускников московских колледжей находят работу в первый год после завершения обучения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, образовательные программы столичных колледжей постоянно адаптируются по современные запросы работодателей, которые не только принимают участие в их создании, но и предоставляют места для практики, занимающей 70% учебного процесса.
Ракова отметила, что многие работодатели заключают договоры на дальнейшее трудоустройство даже с первокурсниками.
«Синие воротнички» – это фундамент экономики Москвы. Это быстрый выход на рынок труда, максимально адаптированный под текущие потребности города», – заключила заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый кулинарный полигон практической подготовки открылся в Московском образовательном комплексе «Запад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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