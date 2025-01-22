Ракова: Выступление Антохи МС и гастропоединки пройдут на Дне студента в Москве

В День студента в Москве пройдет фестиваль студентов колледжей, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Принять участие в празднике может каждый желающий. 25 января в фудмолле «Три вокзала. Депо» учащиеся колледжей устроят настоящий праздник для москвичей. Ребята разработали специальное меню, подготовили различные мастер-классы, интерактивы и розыгрыш призов.

Гости также смогут принять участие в захватывающем гастро-баттле, пройти профориентацию, поуправлять агро-роботами и даже собрать арт-объект из большого конструктора. Хедлайнером праздника станет музыкант Антоха МС.

Накануне, 24 января, для студентов колледжей пройдет бесплатная лекция в Московском Планетарии режиссера и сценариста Олега Гаврилина. Кроме того, 25 января по студенческому билету ребята смогут бесплатно посетить экспозиции Московского музея современного искусства. В честь Дня студента в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы для учащихся колледжей.

