Ракова: Выступление Антохи МС и гастропоединки пройдут на Дне студента в Москве
В День студента в Москве пройдет фестиваль студентов колледжей, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Принять участие в празднике может каждый желающий. 25 января в фудмолле «Три вокзала. Депо» учащиеся колледжей устроят настоящий праздник для москвичей. Ребята разработали специальное меню, подготовили различные мастер-классы, интерактивы и розыгрыш призов.
Гости также смогут принять участие в захватывающем гастро-баттле, пройти профориентацию, поуправлять агро-роботами и даже собрать арт-объект из большого конструктора. Хедлайнером праздника станет музыкант Антоха МС.
Накануне, 24 января, для студентов колледжей пройдет бесплатная лекция в Московском Планетарии режиссера и сценариста Олега Гаврилина. Кроме того, 25 января по студенческому билету ребята смогут бесплатно посетить экспозиции Московского музея современного искусства. В честь Дня студента в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы для учащихся колледжей.
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