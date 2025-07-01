Пять московских проектов стали лауреатами премии «Приоритет: Цифра»

В частности, автоматизирующая рабочие процессы городских ведомств столичная платформа «Мос.Облако» стала лучшей в номинации «Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)», а технологическая платформа Mos.Tech победила в категории «Инфраструктурные решения для умного города».

Также в список лучших вошли научно-популярный сериал «Москва в цифре» (номинация «Маркетинг и продвижение цифровых технологий»), разрабатывающая единую билетную систему компания «СберТройка» (номинация «Цифровая трансформация») и первый в России беспилотный трамвай (номинация «Искусственный интеллект»).

«Признание этих проектов подтверждает успех нашей стратегии по внедрению и развитию отечественных ИТ-решений», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица стала лидером по состоянию инвестклимата в субъектах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».