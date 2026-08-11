Путин отметил эффективную работу транспортной системы Московского региона

Развитие общественного транспорта - одна из ключевых задач региональных и муниципальных команд. Путин обратил внимание на примеры комплексного, прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта в стране. В числе лидеров Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск. Президент уделил особое внимание развитию пригородного железнодорожного транспорта на примере столичного региона. Москва и Подмосковье совместно реализовали проект трансформации старых пригородных электричек в наземное метро.

«Четыре центральных диаметра связали столицу и Подмосковье, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей. Рассчитываю, что все необходимые решения в сфере пригородного железнодорожного сообщения будут своевременно приняты», — указал Путин.

В свою очередь, министр транспорта РФ Андрей Никитин на заседании президиума заявил, что эффективную интеграцию пригородного железнодорожного, водного и беспилотного транспорта в каркас города должны обеспечить научные подходы, искусственный интеллект, новые технологические решения. Глава Минтранса подчеркнул необходимость тиражировать лучшие практики, в частности Москвы, на регионы. Столица наряду с Нижегородской, Саратовской, Ярославской областями, Татарстаном и Пермским краем выступает пассажирским регулярным лидером в городском, речном транспорте. Также внедряются беспилотные транспортные средства. Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы РФ.

По словам Никитина, следует закрепить четкие и измеримые критерии качества работы и привязать их к федеральным мерам поддержки. Особую роль должны играть показатели надежности, регулярность, прогнозируемость и состав парка. Для успешного развития системы и тиражирования лучших практик ведется работа над формированием центра компетенций по общественному транспорту.

На заседании мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о формировании программы развития Центрального транспортного узла. Это не просто городской узел, через столичный регион проходят основные транспортные коридоры, и развитие Центрального транспортного узла влияет в целом на перевозки в России.

«Для того чтобы обеспечить комфортное передвижение десятков миллионов человек, которые ежедневно перемещаются в Московском регионе, ключевой задачей было развитие общественного транспорта», — отметил градоначальник.

В Москве активно развивается метро, регулярный речной транспорт, обновляется трамвайный парк, на новых маршрутах запускают электробусы. В Московском регионе действует около 500 километров выделенных полос, где приоритетом является общественный транспорт, автобусы едут по расписанию, и все больше пассажиров могут перемещаться с комфортом и в установленный срок.

Собянин отметил важность заботы об экологии. На городских маршрутах в Москве уже работает около 3 тысяч электробусов на электрической тяге, их число увеличивается. Также мэр заявил о необходимости модернизировать маршрутную сеть трамваев, количество пассажиров которых уже выросло почти на треть. Кроме того, градоначальник напомнил о серьезных изменениях в работе такси. Объем их перевозок, а также каршеринга в городе вырос почти в 10 раз, ежесуточно ими пользуются около 2 млн человек. Этот огромный оборот легализованный, понятный и подконтрольный. Еще одно направление общественного транспорта — речные регулярные перевозки, в Москве работает уже 30 речных судов, которыми пользуются шесть тысяч пассажиров.

Собянин подробно рассказал о развитии железнодорожного транспорта, пригородных перевозок, их интеграции в общественный транспорт. Москва вместо грузового транспортного кольца создала пассажирское Московское центральное кольцо и четыре Московских центральных диаметра. Сегодня все это перевозит больше 2 млн человек из Подмосковья и в столице. Такой транспорт интегрирован с метрополитеном, в том числе доступны бесплатные пересадки с метро на МЦД и МЦК.

«Следующий этап, по которому вы тоже, Владимир Владимирович, дали поручение, — развитие Центрального узла. Это улучшение транспортной связи, железнодорожной связи между Москвой и регионами, которые находятся в периметре Московской области», — рассказал Собянин.

По его словам, это еще девять регионов и около 10 млн человек. Вместе с РЖД и коллегами из субъектов столица составила такую программу и занимается проработкой проектов и документацией. Ведется работа по наиболее перегруженному участку — Ярославскому направлению, где ежедневно перемещаются свыше 300 тысяч человек. Подвижной состав здесь уже обновлен на 40 процентов, до конца года ожидается запуск трех дополнительных составов для увеличения частоты движения в сторону Ярославля.

В заключение Владимир Путин отметил, что единая транспортная система в Москве и Московской области действительно работает очень эффективно.

