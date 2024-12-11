Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Такое заявление он сделал 11 декабря во время своего выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По мнению главы государства, учитывая все усилия, направленные на развитие города, Москва предлагает значительные возможности. Эти достижения открывают путь для привлечения как «партнеров, так и друзей» для работы в столице.

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Путин добавил, что Москва является крайне привлекательным местом для инвестиций.

Наиболее привлекательными сферами для инвестиций глава государства назвал сферы технологий и промышленности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Фадеичев
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