Московские производители помогают участникам СВО в реабилитации и поиске работы
Производители реабилитационного оборудования и разработчики медицинских изделий, которые являются резидентами центра ассистивных технологий «Феникс», активно помогают участникам спецоперации и их близким.
К примеру, компания «Динамика» предоставляет полный комплекс услуг по протезированию и реабилитации. В 90% случаев участникам СВО готовы предложить протезы с микропроцессорным управлением. Подобные устройства настраиваются через мобильное приложение и программируются индивидуально под каждого пациента.
Как рассказал заместитель генерального директора Центра протезирования и реабилитации «Динамика» Александр Суворов, это позволяет пациентам вернуться к занятиям спортом, вождению автомобиля и таким экстремальным активностям, как парашютный спорт.
«Динамика» также предоставляет участникам спецоперации возможность трудоустройства в качестве менеджеров по сопровождению.
Другой участник программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы компания «Наполи» занимается производством изделий на основе полимеров, применяющихся в медицине для реконструктивной хирургии и лечения ран. Предприятие поставляет свою продукцию в госпитали, помимо прочего поддерживает волонтерские объединения.
Центр ассистивных технологий «Феникс» был открыт Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития в августе 2023 года. На данный момент его резидентами являются более 40 компаний.
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