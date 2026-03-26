Путин и Собянин объявили о начале строительства национального центра «Россия»

Градоначальник напомнил, что решение о создании центра, который станет новой визитной карточкой страны и её столицы, было принято ещё в 2024 году. Открытие же намечено на 2029 год.

Он указал, что в рамках строительства, которое развернётся на территории Экспоцентра, будут применены сложнейшие инженерные и конструктивные решения. Характерными чертами проекта станут «открытость, визуальная лёгкость, наполненность светом и воздухом».

«Ключевой архитектурно-инженерной особенностью станет пространственная самонесущая кровля площадью около 60 тысяч квадратных метров, а акцентной деталью — мультимедийный фасад», - отметил Собянин.

Мэр добавил, что кроме выставочных площадей в новом центре будут организованы концертный зал, медиа- и пресс-центры, площадки для делового общения и нетворкинга, а также зоны фудкортов.

Ранее Собянин заявил, что промышленно-производственный комплекс — технопарк «707» появится в Крюкове в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

