Путин и Собянин объявили о начале строительства национального центра «Россия»
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству Национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной. Об этом глава столицы рассказал в своём канале в Max.
Градоначальник напомнил, что решение о создании центра, который станет новой визитной карточкой страны и её столицы, было принято ещё в 2024 году. Открытие же намечено на 2029 год.
Он указал, что в рамках строительства, которое развернётся на территории Экспоцентра, будут применены сложнейшие инженерные и конструктивные решения. Характерными чертами проекта станут «открытость, визуальная лёгкость, наполненность светом и воздухом».
«Ключевой архитектурно-инженерной особенностью станет пространственная самонесущая кровля площадью около 60 тысяч квадратных метров, а акцентной деталью — мультимедийный фасад», - отметил Собянин.
Мэр добавил, что кроме выставочных площадей в новом центре будут организованы концертный зал, медиа- и пресс-центры, площадки для делового общения и нетворкинга, а также зоны фудкортов.
Ранее Собянин заявил, что промышленно-производственный комплекс — технопарк «707» появится в Крюкове в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
