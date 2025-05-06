Процесс обращения с отходами строительства оптимизировали в Москве

За Департаментом градостроительной политики закрепили функционал по выдаче разрешений на перемещение строительных отходов для оптимизации работы с ними. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.



«Также с апреля 2025 года Департамент градостроительной политики стал информационным оператором автоматизированной информационной системы “Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве” и координирует ее работу», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Он добавил, что в системе необходимо зарегистрироваться всем участникам процесса обращения с отходами, возникающими при отделочных, общестроительных, земляных и демонтажных работах.



Отходы поступают на пункты приема и утилизации для последующей переработки и дальнейшего использования. Маршруты перевозящих отходы грузовых автомобилей фиксируются по спутниковым координатам, их передают в городскую систему. Сведения о рейсах доступны для всех пользователей АИС «ОССиГ» в личных кабинетах и мобильном приложении. Данные также могут использовать надзорные органы, чтобы обеспечивать соблюдение экологического законодательства.

