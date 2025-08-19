При строительстве путепровода над путями МЖД сохранят три значимых объекта

Путепровод протяженностью 370 метров над путями Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) будет сделан в форме подковы, что обеспечит сохранность значимых сооружений, рассказал глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, добавив, что путепровод пройдет от Анадырского до Хибинского проезда.

«Благодаря конфигурации в виде подковы получится сохранить существующий пешеходный мост через пути Ярославского направления Московской железной дороги, здание поликлиники ОАО «РЖД», которое является объектом культурного наследия, и храм святителя Макария», – отметил Василий Десятков.

По его словам, реализация данного проекта не принесет никаких неудобств местным жителям, так как во время строительства не будет непосредственного приближения к домам. Путепровод планируют достроить в 2028 году.

В рамках реализации проекта в этом районе Москвы появится 4,3 километра дорог, в том числе запланированы реконструкция Хибинского и Анадырского проездов, улиц Дудинки и Менжинского, а также сооружение Проектируемого проезда №4337.

Специалисты сейчас занимаются подготовительными работами. Они устанавливают ограждения, обустраивают строительный городок, привозят спецтехнику и сооружают временные подъездные дороги. В результате реализации проекта появится поперечная связь общегородского значения от Ярославского до Дмитровского шоссе, что поможет разгрузить магистрали, а также улучшит транспортную доступность внутри жилых кварталов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства нового путепровода через Ярославское направление МЖД.

