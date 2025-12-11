При продлении Валаамской улицы в Москве построят два пешеходных перехода

Сразу два надземных пешеходных перехода появятся на строящемся участке Валаамской улицы. Их уже возводят в районе домов 12А и 12Д по улице Милашенкова, сообщил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.



«Валаамская улица будет продлена до улицы Академика Королева. Через новый участок дороги ведется строительство двух надземных пешеходных переходов. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах. Все работы планируется завершить в 2026 году», – раскрыл детали проекта руководитель департамента.



Эти надземные переходы обеспечат связь между районами Бутырский и Марфино. Благодаря новым пешеходным объектам жители получат безопасный доступ к остановкам общественного транспорта. В конструкции переходов предусмотрены лифты для удобства маломобильных людей.



Валаамскую улицу продлевают до улицы Академика Королева. В рамках работ будет проложено семь километров дорог, в том числе путепровод через Третий Московский центральный диаметр. Результатом станет улучшение транспортной доступности трёх районов - Тимирязевский, Марфино и Бутырский.



Сложность реализации проекта заключается в высокой загруженности строящегося участка. Он пересекается сразу с тремя масштабными проектами. Речь идет о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, транспортном узле «Петровско-Разумовская» и реконструкции Дмитровского путепровода.

