При продлении Валаамской улицы в Москве построят два пешеходных перехода
Сразу два надземных пешеходных перехода появятся на строящемся участке Валаамской улицы. Их уже возводят в районе домов 12А и 12Д по улице Милашенкова, сообщил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
«Валаамская улица будет продлена до улицы Академика Королева. Через новый участок дороги ведется строительство двух надземных пешеходных переходов. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах. Все работы планируется завершить в 2026 году», – раскрыл детали проекта руководитель департамента.
Эти надземные переходы обеспечат связь между районами Бутырский и Марфино. Благодаря новым пешеходным объектам жители получат безопасный доступ к остановкам общественного транспорта. В конструкции переходов предусмотрены лифты для удобства маломобильных людей.
Валаамскую улицу продлевают до улицы Академика Королева. В рамках работ будет проложено семь километров дорог, в том числе путепровод через Третий Московский центральный диаметр. Результатом станет улучшение транспортной доступности трёх районов - Тимирязевский, Марфино и Бутырский.
Сложность реализации проекта заключается в высокой загруженности строящегося участка. Он пересекается сразу с тремя масштабными проектами. Речь идет о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, транспортном узле «Петровско-Разумовская» и реконструкции Дмитровского путепровода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Потери ВСУ перевалили за 1 млн человек
- При ЧП в здании Пермского политеха погибли мужчина и ребенок
- Военные сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву
- «Любовь и ДНК»: Создатель «Трех котов» о премьере, блогерах и пародиях на шоубиз
- Ничего за $33 млн: В России обвинили МАГАТЭ в просиживании штанов на ЗАЭС
- Президент Эстонии Карис заявил, что внезапно повзрослел в 67 лет
- IT-специалисты пообещали россиянам 5G-интернет со скоростью 1 Гбит/c
- СМИ: В Польше задержали российского ученого
- Автомобилисты обрадовались желанию пустить их за руль вездеходов
- Пашинян: Выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru