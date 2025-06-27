Почти две тысячи ребят за месяц посетили детский летний клуб Музея Победы

Около двух тысяч школьников в возрасте от 8 до 13 лет поучаствовали в городском клубе «Лето Побед» за первый месяц его работы. Проект реализуется совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.

Директор клуба «Лето Побед» Мария Гуменюк отметила, что за этот период воспитанники клуба приняли участие в десятках мероприятий, в том числе Дню России, ко Дню защиты детей, Дню памяти и скорби. Так, посетители клуба смогли узнать о работе на радиостанции – встречу с ним провел программный директор «Нашего Радио» и ведущий утреннего шоу «Подъёмники» Игорь Паньков. Помимо прочего, в гости к ребятам приходил внук писателя Александра Твардовского, а на открытии первой летней смены для песню «Моя столица» исполнила певица Виктория Дайнеко вместе с артистами Музыкального Театра «На Поклонке».