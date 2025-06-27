Почти две тысячи ребят за месяц посетили детский летний клуб Музея Победы
Около двух тысяч школьников в возрасте от 8 до 13 лет поучаствовали в городском клубе «Лето Побед» за первый месяц его работы. Проект реализуется совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.
Директор клуба «Лето Побед» Мария Гуменюк отметила, что за этот период воспитанники клуба приняли участие в десятках мероприятий, в том числе Дню России, ко Дню защиты детей, Дню памяти и скорби. Так, посетители клуба смогли узнать о работе на радиостанции – встречу с ним провел программный директор «Нашего Радио» и ведущий утреннего шоу «Подъёмники» Игорь Паньков. Помимо прочего, в гости к ребятам приходил внук писателя Александра Твардовского, а на открытии первой летней смены для песню «Моя столица» исполнила певица Виктория Дайнеко вместе с артистами Музыкального Театра «На Поклонке».
В течение каждой смены участники клуба все больше узнавали историю своей страны. Так, им устроили экскурсии по уникальным иммерсивным экспозициям Музея Победы — «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!». Также дети приняли участие в исторических квестах.
По плану за все лето в клубе Музея Победы пройдет 13 смен, и в каждой из них для детей будут доступны разнообразные направления по интересам от творческого, до технического. Помимо тематических занятий с участниками проводятся развивающие игры, фестивали, мастер-классы, которые продлятся до 29 августа.
Генеральный информационный партнер проекта - радиостанция «НАШЕ Радио». Среди информационных партнеров - НСН, медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», «Афиша КП», «Газета.ру», информационное агентство «Мангазея».
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