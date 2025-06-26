Музей Победы проведет в парке программу ко Дню молодежи
Московский Музей Победы к предстоящим выходным, 28-29 июня, подготовил специальную программу, приуроченную ко Дню молодежи. На интерактивных площадках посетителям расскажут о героических страницах истории нашей страны, о быте середины ХХ века, о востребованных в то время профессиях и популярных видах спорта. Все мероприятия пройдут в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».
В субботу москвичей и гостей столицы ждёт встреча с золотым призёром Олимпийских игр 1996 года по вольной борьбе Вадимом Богиевым, знакомство со спортивным туризмом и игры в настольный футбол и хоккей. На площадке, посвященной экологии, пройдет мастер-класс по популярному сейчас апсайклингу — желающих научат делать значки из старых пластиковых крышечек. На площадке «ЭкоЛогичная молодёжь» расскажут все о том, какие шаги позволят поддержать экологию, посетителям предложат самостоятельно высадить растения в горшки, которые они затем смогут унести с собой, а также предложат сыграть в игру «ЭкоСтратег 2.0». Отдельная зона будет посвящена работе волонтерского центра Музея Победы. Желающие смогут вступить в ряды музейных добровольцев. Для этого надо будет на месте подать заявку и пройти небольшое собеседование.
Также гостей мемориального комплекса на Поклонной горе ждет обширная музыкальная программа. В рамках концертов, которые пройдут около легендарной полуторки и на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.», прозвучат песни и композиции, объединяющие все поколения.
В воскресенье, 29 июня, на площадке ДОСААФ гости смогут посетить выставку подлинных артефактов Великой Отечественной войны, организованную при участии Фонда «Память эпохи» и выставку парашютов, а также посмотреть показательные заезды по картингу. Самых любознательных гостей пригласят проверить свои знания о великих людях, прославивших нашу страну, в увлекательном квизе по серии книг «Великие люди великой страны» от издательства «Эксмо».
Всего около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Около метро будет работать фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов. Желающие смогут отчеканить памятную монету на «Площади мастеров». Все выходные в течение дня будут проходить бесплатные пешие и автобусные экскурсии по Поклонной горе в сопровождении экскурсоводов.
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