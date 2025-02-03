Платонов: Сегодня комплекс СЭВ уже не может полноценно выполнять функции

В ближайшее время столичные власти представят концепцию проекта на месте здания мэрии на Новом Арбате, где во времена СССР располагался Совет экономической взаимопомощи. О деталях рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня обсуждаются различные варианты, первые эскизы проекта покажут уже в этом году. Он отметил, что на месте старого офисного здания должен появиться объект, который «станет определенным символом нашего времени».

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что СЭВ стал символом интеграции стран социалистического лагеря, но пришло время для обновления.

«Но, как ни грустно, здания, как и люди, имеют срок жизни, и через какое-то время уходят в прошлое. По мнению специалистов, сегодня комплекс СЭВ уже не может полноценно выполнять функции, ради которых когда-то строился. Нужна полная замена инженерной инфраструктуры в соответствии с современными нормативами эффективности и безопасности, на что не была рассчитана сама конструкция здания», - рассказал он.

Он также напомнил, что у города есть прекрасный опыт реализации таких проектов, достаточно вспомнить примеры реконструкции ГЭС-2 и стадиона «Динамо».

Со своей стороны, независимый экономист Андрей Бархота рассказал, что обновление здания Совета экономической взаимопомощи - это стратегическое решение.

«Реализация социокультурных функций будет весьма успешной в связи с большой посещаемостью данной локации, активностью жителей примыкающих районов Тверской и Хамовники. У Москвы есть богатый опыт реализации подобных проектов. В результате комфорт и функциональная насыщенность городской среды увеличиться, и в столице появиться новое место притяжения», - подчеркнул он.

