Первая Школа городской экономики завершила работу в Москве
Работа первой Школы городской экономики завершилась в Москве. Ее организаторами выступили Комплекс экономической политика города и факультет городского и регионального развития ВШЭ. В проекте участвовали студенты экономических факультетов пяти передовых столичных вузов, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
По ее словам, Школа городской экономики позволила участникам и получить новые знания, и примерить на себя роль городских экономистов, и поработать с опытными экспертами. Багреева подчеркнула, что полученный опыт станет дополнительным бонусом при последующем трудоустройстве и поможет выпускникам сориентироваться на рынке труда.
Лекторами Школы, кроме Багреевой, стали министр столичного правительства, глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, глава Департамента финансовых технологий Центробанка Станислав Короп, вице-президент ГК «ЛАНИТ», управляющий директор компании «Норбит» Владимир Вертоградов и другие эксперты.
Участники проекта познакомились с влиянием цифровых сервисов на экономику Москвы, с пространственной структурой столицы и ее взаимосвязи с экономическим развитием, изучили способы оценки экономической эффективности крупнейших столичных проектов и научились работать с городскими данными.
В свою очередь руководитель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Руслан Гончаров отметил важность возможности слушателей Школы познакомиться с практикующими специалистами, перенять их опыт и лучше понять стоящие перед ними проектами. Это позволяет максимально приблизить получаемые студентами знания к реалиям рынка труда, а также помогает лучше понять основания принятия тех или иных решений.
Короп добавил, что важно вложить как можно больше усилий в образование студентов и понимание ими актуальных трендов, чтобы в дальнейшем достичь максимально возможных результатов.
Практическая часть занятий состоялась в формате командного кейс-соревнования в районе Коммунарка (Новая Москва). Слушатели при помощи главного экономиста девелоперской компании ГК «А101» Никиты Косолапова провели комплексный анализ участка, составили план развития, а также под руководством экспертов Аналитического центра Москвы оценили экономический эффект плана. Победителем стал проект развития в формате кибердеревни.
Вертоградов отметил, что выпускникам предстоит удержать статус столицы России как лучшего города Земли. Для этого необходимы энергия студентов, понимание сложных взаимосвязей и комплексный подход, подчеркнул он.
Участники соревнований получили памятные призы и сертификаты, а победители кейс-соревнований смогут претендовать на участие в программе стажировок Комплекса экономической политики в приоритетном порядке.
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