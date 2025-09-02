Печать, мороженое и онлайн-заказ: В столице запустили первые медиакиоски
Первые медиакиоски начали работать в Москве. Как сообщили в столичном департаменте средств массовой информации и рекламы, в них можно приобрести печатную продукцию, сувениры, напитки, снеки и мороженое.
В ведомстве указали, что медиакиоски сочетают в себе «удобство уличной торговли и широкий ассортимент». Благодаря им москвичам и гостям города доступны как офлайн, так и онлайн-продажи в комфортных условиях – «в любую погоду и в любом ритме».
«Киоски оснащены мультимедийными экранами с возможностью онлайн-заказа, доступом к карте Москвы и афише городских событий, информацией о городских программах и проектах», - говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что после оценки эффективности работы медиакиосков будет приниматься решение о расширении проекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил концепцию Депозитарно-выставочного центра в Коммунарке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
