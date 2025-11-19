Патриотический форум объединил ветеранов СВО, волонтеров и молодых москвичей
Ветераны специальной военной операции стали участниками московского патриотического форума «Герой моего района». Об этом сообщили в департаменте территориальных органов исполнительной власти столицы.
Мероприятие собрало в Центре профессионального и карьерного развития ветеранов СВО, спасателей, спортсменов, общественных деятелей и молодежь.
«Событие названо в честь одноименного проекта, в рамках которого молодые москвичи берут интервью у участников специальной военной операции, волонтеров, педагогов и многих других», – отметили в департаменте.
Всего было опубликовано более 140 интервью. Как отметила замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова, посетители форума смогли лично пообщаться с героями, задать им свои вопросы и поблагодарить.
Среди участников форума были ветераны СВО, которые после службы занялись патриотическим воспитанием, помощью ветеранам боевых действий, поддержкой семьи военнослужащих. Отдельное внимание на мероприятии уделили общественной деятельности, с ребятами пообщались о волонтерстве, помощи фронту и новым регионам.
Также гостям представили выставки фотопортретов бойцов СВО и обмундирования спасателей МЧС. Один из экспонатов - настоящая пожарная машина, которую разместили рядом с площадкой форума, где сотрудники продемонстрировали оборудование, рассказали об особенностях работы. Кроме того, гостям были доступны патриотические мастер-классы и занятия по тактической медицине.
