Паратриатлет Святославский рассказал об удобстве онлайн-голосования для социальных категорий граждан

В ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве паратриатлет Ярослав Святославский рассказал, чем удобно онлайн-голосования для социальных категорий граждан.

Он напомнил, что, если у таких москвичей нет возможности отдать голос на участке, они также могут проголосовать дистанционно или с помощью переносного терминала электронного голосования.

При этом Святославский подчеркнул, что в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице организовали безбарьерную среду.

«Доступность сразу, прямо с порога. Установлен пандус», - добавил он, назвав выборы в Мосгордуму 2024 года «инновационными».

В этом году голосование за депутатов в столичном регионе проходит с 6 по 8 сентября. Избиратели могут проголосовать и онлайн на портале elec.mos.ru.