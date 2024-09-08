Паратриатлет Святославский рассказал об удобстве онлайн-голосования для социальных категорий граждан
В ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве паратриатлет Ярослав Святославский рассказал, чем удобно онлайн-голосования для социальных категорий граждан.
Он напомнил, что, если у таких москвичей нет возможности отдать голос на участке, они также могут проголосовать дистанционно или с помощью переносного терминала электронного голосования.
При этом Святославский подчеркнул, что в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице организовали безбарьерную среду.
«Доступность сразу, прямо с порога. Установлен пандус», - добавил он, назвав выборы в Мосгордуму 2024 года «инновационными».
В этом году голосование за депутатов в столичном регионе проходит с 6 по 8 сентября. Избиратели могут проголосовать и онлайн на портале elec.mos.ru.
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