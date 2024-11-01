Хабенский открыл памятник Мирошниченко на Троекуровском кладбище

На церемонии присутствовали актеры театра и журналисты. Открывая монумент, Хабенский назвал Мирошниченко примером для многих артистов.

«У неё можно было научиться тому, как надо жить, как надо уметь выходить на сцену, с кем выходить на сцену», - отметил худрук МХТ.

Памятник работы народного художника РФ Салавата Щербакова представляет Ирину Мирошниченко в полный рост, выглядывающую из-за кулис родного театра.

Ранее в Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

