Хабенский открыл памятник Мирошниченко на Троекуровском кладбище
Художественный руководитель МХТ имени А. Чехова Константин Хабенский открыл памятник на могиле народной артистки РСФСР Ирине Мирошниченко, передает ТАСС.
На церемонии присутствовали актеры театра и журналисты. Открывая монумент, Хабенский назвал Мирошниченко примером для многих артистов.
«У неё можно было научиться тому, как надо жить, как надо уметь выходить на сцену, с кем выходить на сцену», - отметил худрук МХТ.
Памятник работы народного художника РФ Салавата Щербакова представляет Ирину Мирошниченко в полный рост, выглядывающую из-за кулис родного театра.
Ранее в Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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